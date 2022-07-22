Китайский беспилотник подлетел к Тайваню через важный японский пролив

Военные КНР впервые послали в полет без сопровождения разведывательно-ударный беспилотник TB001 через пролив Мияко между японскими островами Рюкю в Восточно-Китайском море, сообщает The Japan Times.

Пролив Мияко имеет важное значение, поскольку является одним из немногих путей, по которым ВМС КНР может переходить из Восточно-Китайского моря в Тихий океан.

Издание отмечает, что беспилотник TB001, способный лететь на расстояние в 6 тыс. км, а также нести ракеты и управляемые бомбы, совершил полет 25 июля. Японская сторона не зафиксировала нарушение воздушного пространства Японии. Минобороны Японии также подняло в воздух истребители для наблюдения за беспилотником. Беспилотник, миновав пролив Мияко, подлетел к восточному побережью Тайваня. На острове на этой неделе проходят масштабные военные учения Han Kuang.