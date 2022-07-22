Арестован советник главы «Мусават»

Арестован советник председателя партии «Мусават» Аликрам Хуршудов. Сторонники оппозиционной партии утверждают, что Хуршудов арестован за политические взгляды и участие в акции протеста у здания Кабмина.

В то же время представитель МВД Зейни Гусейнов заявил Qafqazinfo, что Аликрам Хуршудов был задержан за нарушение общественного порядка и оказание сопротивления законным требованиям полиции.

В отношении него был составлен протокол. Решением Сабаильского районного суда Хуршудов приговорен к 30 суткам административного ареста.