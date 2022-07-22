В Кремле рассказали, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят военно-техническое сотрудничество (ВТС) Москвы и Анкары в ходе переговоров в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят российские СМИ, военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня и обсуждается в ходе последних встреч глав государств.

Кроме того, Песков отметил, что еще одной темой на встрече в Сочи станет работа координационного центра по вывозу зерна из Украины. По его словам, Путин и Эрдоган намерены обсудить соответствие целей сделки и методов ее реализации.

Ранее турецкое гостелевидение TRT Haber сообщило, что Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа.