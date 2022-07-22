В Ираке напали на генконсульство Турции. Анкара требует найти виновных
Утром 27 июля на генеральное консульство Турции в иракском Мосуле было совершено нападение. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
«Утром 27 июля на наше генеральное консульство в Мосуле было совершено нападение. Мы решительно осуждаем это нападение и ждем, что виновные как можно скорее предстанут перед судом», - указано в заявлении.
МИД Турции призывает иракские власти выполнять свои обязанности по защите дипломатических и консульских представительств.
Как сообщают иракские СМИ, рядом с турецким генконсульством упала ракета.
Musul Başkonsolosluğumuza Yönelik Saldırı Hk. https://t.co/avi3VmMz7e pic.twitter.com/8CPqnAOsUV— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 27, 2022
В заявлении МИД Турции подчеркнуты обстоятельства, предшествующие атаке. «Серьезным и наводящим на размышления является тот факт, что это нападение произошло во время заседания Совета Безопасности ООН, которое было проведено по призыву иракских властей, в то время, когда наша страна была несправедливо обвинена», - отмечает МИД Турецкой Республики.
Турецкие дипломаты призвали иракские власти сосредоточиться на борьбе с терроризмом. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним, 20 июля десятки человек в Багдаде организовали акцию протеста перед посольством Турции в Ираке на фоне сообщений о якобы атаке турецкой армией горного курорта Захо в провинции Дохук. Некоторые демонстранты попытались штурмовать здание турецкого диппредставительства. Согласно заявлению турецких силовых структур, нападение, в результате которого погибли 8 человек в курорте Захо, было совершено Рабочей партией Курдистана. После этого, 21 июля, турецкую военную базу в иракском районе Амадия атаковали беспилотники.