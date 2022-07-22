В Ираке напали на генконсульство Турции. Анкара требует найти виновных

Утром 27 июля на генеральное консульство Турции в иракском Мосуле было совершено нападение. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Утром 27 июля на наше генеральное консульство в Мосуле было совершено нападение. Мы решительно осуждаем это нападение и ждем, что виновные как можно скорее предстанут перед судом», - указано в заявлении.

МИД Турции призывает иракские власти выполнять свои обязанности по защите дипломатических и консульских представительств.

Как сообщают иракские СМИ, рядом с турецким генконсульством упала ракета.