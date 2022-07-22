Ильхам Алиев выделил 7,5 млн манатов на реконструкцию дорог в Сабунчи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханов, Кюрдаханы, Маштага, Рамана и Сабунчи Сабунчинского района столицы из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 7,5 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения, а Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.