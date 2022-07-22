Посланник США едет мирить Израиль и Ливан

На следующей неделе в Ливан должен прибыть американский посланник Амос Хохштейн, который привезет с собой рамочное соглашение. Предполагается, что соглашение станет компромиссом между требованиями Израиля и Ливана – газодобывающая платформа «Кариш» будет включена в состав израильской территории. И одна и та же компания будет бурить и в Израиле, и в Ливане, передают израильские «Детали».

Накануне лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла в интервью каналу «Аль-Маядин» пригрозил, что «Хезболла» не позволит Израилю добывать газ и нефть, если он не даст это делать Ливану. Насралла добавил, что под угрозой находятся все газовые и нефтяные месторождения Израиля.

В Израиле заявления лидера «Хезболлы» расценили как попытку взять ситуацию под свой контроль. Израильский высокопоставленный чиновник, имя которого не называется, заявил в интервью 11 каналу, что нападение «Хезболлы» на платформу «Кариш» будет встречено военным ответом.

Также 11 канал сообщил, что система обороны повысила уровень боеготовности для защиты платформы и направит в этот район корабли ВМФ и самолеты ВВС. Ожидается, что сегодня, 27 июля, министр обороны Бени Ганц отреагирует на новые угрозы Насраллы.