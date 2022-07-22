Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву

Патриарху Кириллу, поддерживающему войну, начатую Россией против Украины, запрещен въезд в Литву. По предложению Министерства иностранных дел патриарх Русской православной церкви включен в список нежелательных лиц еще 23 июня, сообщило агентство ЭЛЬТА.

Решение продиктовано тем, что Кирилл в своих высказываниях отрицал территориальную целостность Украины и поддержал агрессивные действия России. "Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права", – говорится в переданном агентству ЭЛЬТА комментарии министерства.