В Баку торжественно отметили 70-летие Резы Дегати

В нем приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, главы дипломатических миссий.

На открытии были представлены видеоматериал, повествующий о жизни и деятельности Резы Дегати, кадры его фоторабот, снятых во многих странах мира.

Р.Дегати за 55-летнюю деятельность провел 460 выставок в разных странах мира.

В частности, по инициативе Фонда Гейдара Алиева работы Резы Дегати были представлены во многих значимых проектах в Париже, штаб-квартире ЮНЕСКО, Москве, штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Европейском парламенте в Брюсселе и т.д. Он является автором 30 книг, среди которых две посвящены Азербайджану. Реза Дегати является обладателем престижнейших международных премий, кавалером французского национального ордена "За заслуги". О фотожурналисте сняты многочисленные репортажи и документальные фильмы. 25 июля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Резы Дегати орденом "Достлуг" за многолетнюю плодотворную деятельность по доведению реалий Азербайджана до мировой общественности.

Зрители стоя приветствовали юбиляра, который по праву заслужил самые высокие почести за многолетнюю плодотворную деятельность. В течение вечера был продемонстрирован ряд фоторабот мастера, рассказаны истории их создания, показаны кадры с различных значимых международных мероприятий и проектов с участием Резы Дегати.

Министр культуры Анар Керимов, поздравив с юбилеем Резу Дегати, подчеркнул большую роль фотожурналиста в деле доведения до внимания мировой общественности справедливой и миролюбивой позиции Азербайджана, борьбу страны за освобождение Карабаха от армянской агрессии, факты армянского вандализма за почти тридцатилетний период оккупации.

Реза Дегати выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за вручение ордена "Достлуг", а также за организацию вечера, который, по его словам, станет одним из самых незабываемых в его жизни.