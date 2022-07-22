США и «Талибан» встретились в Ташкенте

В Ташкенте на международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» встретились делегация Соединенных Штатов и представители движения «Талибан». Стороны обсудили пути разморозки золотовалютных резервов Афганистана. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Специальные представители США Томас Уэст и Рина Амири обсудили с представителями движения «Талибан» возможности разморозки части золотовалютных резервов Афганистана. Страна остро нуждается в этих средствах. Без них талибы не смогут решить финансовые и социальные проблемы, накопившиеся за последнее время.

Переговоры были сосредоточены на первоначальном высвобождении 3,5 млрд долларов, которые президент США Джо Байден приказал выделить «на благо афганского народа» из 7 млрд долларов в афганских резервах, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.