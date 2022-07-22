США и «Талибан» встретились в Ташкенте
В Ташкенте на международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» встретились делегация Соединенных Штатов и представители движения «Талибан». Стороны обсудили пути разморозки золотовалютных резервов Афганистана. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники.
Специальные представители США Томас Уэст и Рина Амири обсудили с представителями движения «Талибан» возможности разморозки части золотовалютных резервов Афганистана. Страна остро нуждается в этих средствах. Без них талибы не смогут решить финансовые и социальные проблемы, накопившиеся за последнее время.
Переговоры были сосредоточены на первоначальном высвобождении 3,5 млрд долларов, которые президент США Джо Байден приказал выделить «на благо афганского народа» из 7 млрд долларов в афганских резервах, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
США хотят создать целевой фонд, средства из которого афганские чиновники смогут использовать только на социальные и экономические нужны. Вашингтон опасается, что возвращенные резервы могут быть использованы для спонсирования терроризма. Движение «Талибан» не отвергает концепцию целевого фонда, оно выступает против предложения США о контроле третьей стороны над фондом, который будет хранить и распределять возвращенные резервы, сказал источник в правительстве талибов, пожелавший остаться неназванным.
По словам источников, между сторонами сохраняются значительные разногласия, в том числе отказ движения «Талибан» заменить высших политических назначенцев банка, один из которых находится под санкциями США, как и несколько лидеров движения.
После прихода к власти талибов в августе 2021 года Вашингтон заморозил резервы Афганистана на 7 миллиардов долларов, а международное сообщество прекратило миллиардную прямую помощь. Валюта рухнула, в стране начался серьезный кризис. Недавнее землетрясение еще больше усугубило ситуацию в стране.