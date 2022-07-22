«Азеришыг» обеспечил электричеством воинскую часть в Физули фото; видео
«Азеришыг» продолжает работы по строительству инфраструктуры электроснабжения в Физулинском районе наряду с другими территориями, освобожденными от оккупации.
В пресс-службе ведомства сообщили, что работа по обеспечению электроэнергией еще одной воинской части на территории Физули завершена. N-ская воинская часть обеспечена электричеством по ЛЭП 35/0,4 кВ.
Длина линии, берущей начало от подстанции 110/35/10 кВ в Физули, составляет 22,5 километра. При прокладке использовался изолированный кабель. При строительстве этой линии электропередач сотрудники «Азеришыг» работали в особо опасных условиях. Так как районы, по которым проходит линия, были заминированы армянами, сначала специалисты очистили территорию от мин.
По словам начальника Физулинской электросети Саттара Гейдарова, использование изолированных кабелей снижает потери и в то же время не препятствует озеленению участков.
В сообщении ОАО отмечается, что планируется полностью обеспечить электроэнергией строящиеся в Физули объекты и населенные пункты.