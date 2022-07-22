«Азеришыг» продолжает работы по строительству инфраструктуры электроснабжения в Физулинском районе наряду с другими территориями, освобожденными от оккупации.

В пресс-службе ведомства сообщили, что работа по обеспечению электроэнергией еще одной воинской части на территории Физули завершена. N-ская воинская часть обеспечена электричеством по ЛЭП 35/0,4 кВ.

Длина линии, берущей начало от подстанции 110/35/10 кВ в Физули, составляет 22,5 километра. При прокладке использовался изолированный кабель. При строительстве этой линии электропередач сотрудники «Азеришыг» работали в особо опасных условиях. Так как районы, по которым проходит линия, были заминированы армянами, сначала специалисты очистили территорию от мин.