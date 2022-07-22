Филиппины отказались от российских вертолетов из-за санкций США

Филиппины отказались от приобретения российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций США. Об этом заявил бывший министр обороны страны Дельфин Лоренцана в комментарии Associated Press.

По словам Лоренцаны, сделка на 12,7 млрд песо ($227 млн) была отменена еще в предыдущем месяце. Это решение было одобрено тогдашним президентом Родриго Дутерте, срок полномочий которого, как и срок полномочий экс-министра, закончился 30 июня.

Лоренцана подчеркивает, что сотрудники спецслужб США знали о решении Манилы и могли предложить аналогичные тяжелые военные вертолеты.

Заявления экс-министра о причине отмены сделки подтверждает посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес. По словам филиппинских чиновников, вертолеты российского производства могли быть использованы для боевых, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации на архипелаге Юго-Восточной Азии, который часто подвергается тайфунам и другим стихийным бедствиям.