«Азеришыг» о преимуществах цифровой подписи SIMA

ОАО «Азеришыг» постоянно применяет технологические инновации. Очередным нововведением, реализованным с целью повышения удовлетворенности и доступности граждан, стала интеграция электронной цифровой подписи нового поколения SIMA в систему ОАО.

С помощью цифровой подписи нового поколения SIMA, которая создана ООО AzInTelecom, действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, граждане, заходящие на портал eGov или e-service.azerishiq.az через систему ASAN Login, могут легко подписывать документы при обращении за услугой «Подключение абонентов из категории населения к сети энергоснабжения» «Азеришыг».

Абоненты имеют возможность подтвердить свои заявки на предоставление договоров купли-продажи электроэнергии и технических условий в услуге «Подключение абонентов из категории населения к сети энергоснабжения», не выходя из дома. То есть абоненты могут пользоваться услугой, не теряя лишнего времени и не платя за подпись.

На следующем этапе можно будет согласовать договор купли-продажи электроэнергии с помощью SIMA при смене имени потребителя из категории населения.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в Call Center 199 ОАО «Азеришыг», на сайт SIMA.az или в Call Center 157.