Крупнейшие американские оборонные компании столкнулись с дефицитом запчастей

Крупнейшие оборонные предприятия Соединенных Штатов Lockheed Martin и Raytheon заявили о том, что испытывают дефицит запасных частей и нехватку персонала, пишет Financial Times.

По словам представителей американских компаний, нынешняя ситуация спровоцировала снижение прогноза выручки за 2022 год.

«Мы определенно не удовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале... Заказы были незаурядные, их осуществление - не очень», - поделился подробностями исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз, добавив, что в обычных условиях на предприятиях компании запчасти имеются в 90-95% случаев, в то время как в последнем квартале из-за проблем с поставками соответствующий показатель составил 50%.

При этом представители компаний оборонно-промышленного комплекса США видят хорошие перспективы в будущем.