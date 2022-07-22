Корея вооружает Польшу: десятки истребителей, сотни танков и гаубиц

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал в среду соглашение о южнокорейском оружии для польской армии: это легкие истребители FA-50, танки К2 и самоходные гаубицы К9. Об этом сообщает агентство PAP.

Заказы на танки К2 разделили на два этапа. На первом этапе Польша закупит 180 машин – поставки начнутся в этом году, на втором – более 800 танков стандарта K2PL и запуск производства в Польше в 2026 году. Танки, поставленные на первом этапе, будут также доведены до стандарта K2PL.

Закупку самоходных гаубиц К9 тоже разбили на этапы. Первый предусматривает приобретение 48 гаубиц, часть которых в этом году будет доставлена в Польшу, чтобы восполнить дефицит оборудования, переданного Украине. В 2024 году должны начаться поставки более 600 гаубиц, с 2026 года пушки будут производиться в Польше.