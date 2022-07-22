Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с сенсационным заявлением: «Владимир Путин заявил о желании России сотрудничать с компанией Baykar, производящей беспилотные боевые самолеты Bayraktar TB2». По словам Эрдогана, Путин предложил организовать совместное производство «Байрактаров» в России. «Путин сказал мне, что они хотят работать с компанией Baykar», - сказал Эрдоган в своем выступлении на заседании парламентской группы правящей партии.

Неизвестно, что думает об этом предложении президент Турции, но ранее генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что они не будут продавать БПЛА в Россию. Baykar поддерживает Украину и на данный момент все свои производственные мощности концентрирует на производстве дронов для Украины. Однако интерес России к знаменитым Bayraktar TB2 еще раз подтверждает, насколько важна роль беспилотников в современных войнах в целом и на войне в Украине, в частности. Россия явно отстает в сфере боевых и разведывательных беспилотников, что так наглядно проявилось в первые недели боевых действий в Украине. Известно, что до начала войны в украинской армии имелось, по некоторым данным, 24, а согласно турецким источникам, и вовсе 48 боевых беспилотников «Байрактар». С помощью этих БПЛА украинская армия один за другим наносила удары по колоннам с военной техникой и живой силой, горючим и боеприпасами российской армии. В частности, благодаря применению «Байрактаров» украинская армия в первые недели войны нанесла большие потери российской армии. На следующей фазе беспилотники Bayraktar ТБ2 позволили наносить точные удары по тыловой инфраструктуре российской армии, по боевой технике и живой силе, дислоцированной на острове Змеиный в Черном море, а также по кораблям, осуществляющим снабжение, и десантным кораблям. В этой войне Россия в основном использовала разведывательные беспилотники «Орлан-10» и ограниченное количество ударных беспилотников для корректировки артиллерийского огня. С «Байрактарами» по своим боевым возможностям они не шли ни в какое сравнение. Более того, российские военные потеряли в Украине сотни беспилотников разных типов и сейчас остро нуждаются как в ударных, так и в разведывательных БПЛА. Украина продолжает закупать новые «Байрактары» у компании Baykar, закупает много новых дронов-камикадзе и разведывательных дронов у западных стран.

По этой причине Россия начала переговоры о покупке боевых беспилотников Shaheed у Ирана. Согласно информации, обнародованной на днях американской разведкой, российские военные дважды посещали Иран и участвовали в презентации этих беспилотников. По некоторым данным, первая партия Shaheed уже доставлена в Россию над Каспийским морем, и вскоре они будут использоваться в Украине. Теперь Россия сообщила Турции о своем желании закупить беспилотники «Байрактар» или организовать их совместное производство. Это предложение можно считать странным ввиду того, как давно Россия ведет кампанию против «Байрактаров». «Байрактары» впервые столкнулись с российскими системами ПВО в начале 2020 года на севере Сирии, а затем и в Ливии. В ходе тех конфликтов «Байрактары» уничтожили многочисленную военную технику российского производства, в том числе «Панцирь» и другие зенитно-ракетные комплексы. Поражение российских комплексов ПВО «Байрактарами» позже было доказано и в ходе 44-дневной войны в Карабахе. Боевые беспилотники Bayraktar TB2 азербайджанской армии уничтожили сотни единиц боевой техники армянской армии и многочисленные зенитно-ракетные комплексы.