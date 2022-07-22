Путин не любит «Байрактары», но зовет их в Россию наш комментарий

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с сенсационным заявлением: «Владимир Путин заявил о желании России сотрудничать с компанией Baykar, производящей беспилотные боевые самолеты Bayraktar TB2». По словам Эрдогана, Путин предложил организовать совместное производство «Байрактаров» в России.

«Путин сказал мне, что они хотят работать с компанией Baykar», - сказал Эрдоган в своем выступлении на заседании парламентской группы правящей партии.

Российская пропаганда постоянно пытается доказать, что «Байрактары» не совсем эффективное оружие, их легко сбить и вообще роль этих беспилотников «преувеличена»

Неизвестно, что думает об этом предложении президент Турции, но ранее генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что они не будут продавать БПЛА в Россию. Baykar поддерживает Украину и на данный момент все свои производственные мощности концентрирует на производстве дронов для Украины.

Однако интерес России к знаменитым Bayraktar TB2 еще раз подтверждает, насколько важна роль беспилотников в современных войнах в целом и на войне в Украине, в частности. Россия явно отстает в сфере боевых и разведывательных беспилотников, что так наглядно проявилось в первые недели боевых действий в Украине. Известно, что до начала войны в украинской армии имелось, по некоторым данным, 24, а согласно турецким источникам, и вовсе 48 боевых беспилотников «Байрактар». С помощью этих БПЛА украинская армия один за другим наносила удары по колоннам с военной техникой и живой силой, горючим и боеприпасами российской армии. В частности, благодаря применению «Байрактаров» украинская армия в первые недели войны нанесла большие потери российской армии.

На следующей фазе беспилотники Bayraktar ТБ2 позволили наносить точные удары по тыловой инфраструктуре российской армии, по боевой технике и живой силе, дислоцированной на острове Змеиный в Черном море, а также по кораблям, осуществляющим снабжение, и десантным кораблям.

В этой войне Россия в основном использовала разведывательные беспилотники «Орлан-10» и ограниченное количество ударных беспилотников для корректировки артиллерийского огня. С «Байрактарами» по своим боевым возможностям они не шли ни в какое сравнение. Более того, российские военные потеряли в Украине сотни беспилотников разных типов и сейчас остро нуждаются как в ударных, так и в разведывательных БПЛА. Украина продолжает закупать новые «Байрактары» у компании Baykar, закупает много новых дронов-камикадзе и разведывательных дронов у западных стран.

С помощью «Байрактаров» украинская армия один за другим наносила удары по колоннам с военной техникой и живой силой, горючим и боеприпасами российской армии. В частности, благодаря применению этих БПЛА украинская армия в первые недели войны нанесла большие потери российской армии

По этой причине Россия начала переговоры о покупке боевых беспилотников Shaheed у Ирана. Согласно информации, обнародованной на днях американской разведкой, российские военные дважды посещали Иран и участвовали в презентации этих беспилотников. По некоторым данным, первая партия Shaheed уже доставлена в Россию над Каспийским морем, и вскоре они будут использоваться в Украине.

Теперь Россия сообщила Турции о своем желании закупить беспилотники «Байрактар» или организовать их совместное производство. Это предложение можно считать странным ввиду того, как давно Россия ведет кампанию против «Байрактаров».

«Байрактары» впервые столкнулись с российскими системами ПВО в начале 2020 года на севере Сирии, а затем и в Ливии. В ходе тех конфликтов «Байрактары» уничтожили многочисленную военную технику российского производства, в том числе «Панцирь» и другие зенитно-ракетные комплексы. Поражение российских комплексов ПВО «Байрактарами» позже было доказано и в ходе 44-дневной войны в Карабахе. Боевые беспилотники Bayraktar TB2 азербайджанской армии уничтожили сотни единиц боевой техники армянской армии и многочисленные зенитно-ракетные комплексы.

«Байрактары» впервые столкнулись с российскими системами ПВО в начале 2020 года на севере Сирии, а затем и в Ливии

Несмотря на это, российская пропаганда постоянно пытается доказать, что «Байрактары» не совсем эффективное оружие, их легко сбить и вообще роль этих беспилотников «преувеличена». Например, в 44-дневной карабахской войне, когда выяснилось, насколько зенитно-ракетные комплексы российского производства бессильны против «Байрактаров», российские военные эксперты пытались оправдаться тем, что на самом деле армяне не могли правильно использовать эти комплексы. В частности, практически каждый день с начала боевых действий в Украине Минобороны России сообщает о сбитых «Байрактарах».

Если верить этой информации, украинская армия потеряла в разы больше беспилотников, чем общее количество «Байрактаров», полученных ею из Турции. Один из кремлевских пропагандистов даже сказал, что в Украине сбиты «тысячи Байрактаров». А в сообщении российских СМИ о том, как в эти дни воюют силы ПВО в Украине, упоминается, что «Байрактары» - «легкая мишень». В этом отчете офицер российского дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» говорит, что «Байрактары» не являются для них серьезной целью. Эти дроны, дескать, вызывают трудности только у новобранцев в войсках противовоздушной обороны.

Но, несмотря на всю эту контрпропаганду, Путин донес до Эрдогана свое желание производить «Байрактары» в России. То есть, исходя из опыта украинской войны, в Москве подтвердили, что эти беспилотники - достаточно серьезное оружие. Тем более что Baykar не довольствуется только «Байрактаром ТБ2», он также осуществляет серийное производство более совершенных и мощных беспилотников «Акынджы», кроме того, работает над проектом беспилотного истребителя. В настоящее время Турция входит в первую тройку сильнейших стран мира в области производства боевых и разведывательных беспилотников. Россия, особенно в условиях нынешних жестких санкций, сильно отстает в области беспилотников, так как потеряла доступ к передовым технологиям. В итоге Москва закупает беспилотники у такой страны, как Иран, и выражает свое желание «совместно работать» в сфере беспилотников с Турцией.