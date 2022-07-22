США решили продать еще 20 млн баррелей нефти из резервов

Администрация президента США Джо Байдена решила продать еще 20 млн баррелей нефти из государственных хранилищ. Об этом объявил Белый дом на своем сайте.

Госаппарат США хочет таким способом успокоить мировые цены на нефть. Эксперты называют это распродажей топлива, которая стала крупнейшей в истории Соединенных Штатов.

С начала апреля, когда резерв был «распечатан», из него изъяли 125 млн баррелей нефти, из которых 70 млн уже поступили на рынок. Всего Джо Байден одобрил продажу больше 200 млн баррелей нефти - третьей части резерва США, который копили с конца 1970-х годов.

Ситуацию прокомментировал спецпредставитель Белого дома по вопросам энергетики Амос Хохштейн. «Это резерв, и мы должны его сохранить», - обозначил он. По словам Хохштейна, продажа нефти из госрезервов завершится осенью. После этого в игру вступят частные нефтяные компании. «Договоренности с нефтяниками достигнуты, и они согласились увеличить добычу на 0,8-1 млн баррелей в сутки до конца года», - рассказал спецпредставитель в интервью местным СМИ.