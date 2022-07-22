Забастовка сотрудников Lufthansa: в аэропортах толпы пассажиров

Наземный персонал крупнейшего немецкого авиаперевозчика Lufthansa начал забастовку 27 июля, объявив об отмене почти всех своих рейсов в Германии. Последствия забастовки затронули около 134 тысяч пассажиров, прежде всего в крупных аэропортах-хабах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, передает Deutsche Welle.

К предупредительной забастовке в разгар туристического сезона призвал профсоюз Verdi в ходе тарифного спора с руководством авиакомпании. Профсоюз требует повышения заработной платы примерно для 20 тысяч сотрудников авиакомпании на 9,5% и установления минимальной почасовой оплаты труда в размере 13 евро.

Согласно пресс-релизу авиакомпании, в аэропорту Франкфурта-на-Майне были отменены 678 рейсов, что затронет интересы около 92 тысяч пассажиров, в аэропорту Мюнхена - 345 рейсов, что затронет интересы около 42 тысяч пассажиров.

В аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне скопились толпы людей, которые не могут вылететь рейсами Lufthansa. По данным агентства DPA, больше всего забастовка отразилась на находящихся в Германии иностранных туристах - ранее Lufthansa попросила своих клиентов выйти на связь для организации новых рейсов, но это не предотвратило скоплений людей. Ситуацию осложняет и то, что забастовка происходит в пик туристического сезона - пассажирам трудно найти билеты на ближайшие дни, даже если речь идет о других перевозчиках