Истребитель нового поколения будет «читать мысли» пилота

Самолет Tempest, который разрабатывает группа европейских компаний, будет оснащен искусственным интеллектом и сможет буквально «читать мысли» пилота, сообщает BBC.

Европейские компании, в числе которых BAE Systems, Rolls-Royce и другие, объединились для создания самолета нового поколения. Истребитель Tempest оснастят искусственным интеллектом, который в экстренных ситуациях сможет подстраховать и даже заменить пилота, взяв на себя его функции.

Предполагается, что шлем пилота оснастят датчиками, которые будут считывать сигналы человеческого мозга и другую медицинскую информацию.