Истребитель нового поколения будет «читать мысли» пилота
Самолет Tempest, который разрабатывает группа европейских компаний, будет оснащен искусственным интеллектом и сможет буквально «читать мысли» пилота, сообщает BBC.
Европейские компании, в числе которых BAE Systems, Rolls-Royce и другие, объединились для создания самолета нового поколения. Истребитель Tempest оснастят искусственным интеллектом, который в экстренных ситуациях сможет подстраховать и даже заменить пилота, взяв на себя его функции.
Предполагается, что шлем пилота оснастят датчиками, которые будут считывать сигналы человеческого мозга и другую медицинскую информацию.
Таким образом, во время испытательных полетов «умный шлем» соберет базу уникальных биометрических и психометрических данных конкретного пилота, которая позволит бортовому искусственному интеллекту вмешаться и взять на себя управление, если датчики укажут, что летчику нужна помощь. Например, летчик может потерять сознание из-за перегрузок в полете, в этом случае ИИ возьмет управление на себя.
Также ИИ сможет обрабатывать информацию с наружных и внутренних датчиков истребителя, сразу выдавая пилоту результаты анализа и, возможно, инструкции по дальнейшим действиям.
Демонстрационный вариант самолета будет выпущен к 2027 году.