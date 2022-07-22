В Иране сообщили об «удачных операциях» против Израиля
Исламская Республика Иран провела против Израиля несколько удачных операций в последние месяцы, заявил министр по делам разведки Ирана Исмаил Хатиб, передает Tasnim.
По словам иранского министра, эти операции - свидетельство «силы безопасности» Исламской Республики Иран и сил Министерства по делам разведки.
Хатиб также сообщил об успехах его министерства в «пресечении заговоров и деятельности Израиля, направленных против безопасности в Иране».