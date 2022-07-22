Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 16:07

Президент США Джо Байден созвонится с лидером Китая Си Цзиньпином 28 июля на фоне напряженной ситуации вокруг Тайваня. Сделать это давно пора, поскольку ситуация накаляется с каждым днем. А все потому, что Нэнси «неистовая» Пелоси, спикер Палаты представителей США, рвется с визитом на Тайвань. В должности ей осталось совсем недолго – а вот поди ж ты, приспичило лететь прям срочно, без этого визита и жизнь, такое впечатление, не мила. А ведь такое ее поведение уже имело место быть. В 1991 году во время поездки в Пекин делегации Конгресса США Пелоси и два других ускользнули от своего официального сопровождения и отправились на площадь Тяньаньмэнь.

Естественно, не молча там постоять, а под телекамеры поднять баннер и возложить цветы в память о студентах, погибших на этой площади во время разгона в 1989 году митингов протеста. Тогда китайцам эту провокационную выходку удалось предотвратить. Но сегодня Пелоси, похоже, готова совершить еще более провокационный жест, выведя американо-китайскую напряженность на новый виток. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и другие высокопоставленные сотрудники СНБ пытаются всеми силами отговорить Пелоси от затеянной ею авантюры. Получается пока не очень удачно. А главное в этой истории то, что никто в США не может понять, зачем эта поездка вообще нужна. Ее намерение продемонстрировать поддержку Тайваня очевидно, но ее действия, похоже, не связаны с какой-либо более широкой американской стратегией. Более того, своим решением Пелоси поставила администрацию своего однопартийца Байдена перед сложной дилеммой. С одной стороны, если поездка не состоится, то остальному миру будет казаться, что Вашингтон позволяет китайскому правительству устанавливать ограничения на характер взаимодействия США с Тайванем. А это только укрепит сторонников идеи о том, что Америка является слабеющей державой, и напористость в поведении с ней может принести свои плоды.

С другой стороны, если поездка все же состоится, это может спровоцировать новый опасный кризис. Ведь уже на полном серьезе обсуждается то, что Китай может попытаться предотвратить посадку американского военного самолета, на котором полетит Пелоси, или, возможно, даже объявит бесполетную зону над Тайванем. И что тогда? «Тайваньский кризис» сродни Карибскому? Не слишком ли велика цена для мира из-за каприза 82-летней дамы, пусть она и спикер американского Конгресса? Впрочем, чем больше в США нагнетают антикитайскую истерию и твердят о возможном вторжении Пекина на Тайвань, тем хладнокровнее ведет себя китайское руководство. На днях была опубликована статья Тецзюня Чжана, профессора Шанхайского глобального института, в которой совершенно академично и глубоко рассматриваются причины того, почему Китай в обозримом будущем вряд ли попытается захватить островное государство. Китай серьезно интегрирован в мировую экономику и зависим от нее, чтобы пускаться в непредсказуемые военные авантюры. К тому же он сохраняет зависимость от западных технологий и вряд ли откажется от этого. При этом Тайвань не такая простая мишень, как может показаться. Даже без американского военного вмешательства - а оно наверняка будет - остров защищен множеством современных систем, поставленных США. Кроме того, Китай ставит на первое место сохранение мира с соседями ради обеспечения экономического развития, и пока ни на шаг не отступил от этой стратегии. И, наконец, экономика Тайваня крайне важна для остального мира, поскольку на сегодня он главный производитель микрочипов и мировой центр высоких технологий. И коллективный Запад, и США будут защищать его куда настойчивее и агрессивнее, чем делают это сейчас в Украине.