Абсолютное большинство украинцев выступили против уступок России

Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил о результатах июльского опроса украинцев.

Лишь одна десятая часть жителей Украины (10 процентов) согласна на территориальные уступки России ради прекращения военных действий, но для подавляющего большинства (84 процента) такие решения недопустимы, указывается в пресс-релизе с результатами проведенного 6-20 июля исследования.

Против любых территориальных уступок выступило абсолютное большинство респондентов во всех регионах, указали социологи. При этом в сравнении с майским опросом настроения украинцев в этой связи практически не изменились.