Подорвавшемуся в Кельбаджаре полковнику ампутировали ногу

Состояние командира одной из воинских частей азербайджанской армии полковника Вугара Исбандиярова, который вчера подорвался на мине в Кельбаджаре, оценивается как стабильное.

Как сообщает Report, левая нога офицера, госпитализированного в госпиталь в Гяндже, была ампутирована, а правая нога с многочисленными переломами.

Сегодня была прооперирована правая нога Исбандиярова. Осколочных ранений на теле полковника больше нет.

В.Исбандияров будет переведен в Главный клинический госпиталь Вооруженных сил в Баку.

Отметим, что В.Исбандияров подорвался на мине в Кельбаджарском районе вечером 26 июля.