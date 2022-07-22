В Минздраве рассказали о психологической реабилитации ветеранов

Самоубийства ветеранов войны связаны с их психологическими травмами. Ветераны с суицидальными мыслями нуждаются в активном лечении.Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом в своем выступлении на тему «Реабилитация в послевоенный период» на странице Министерства здравоохранения в Instagram заявила специалист-эксперт ведомства, врач-психиатр Айдан Джаббарова.

По словам эксперта, мысли этих людей все еще заняты событиями, происходившими во время войны. Им не следует смотреть видео и читать новости агрессивного содержания. Еще рекомендуется изолировать себя от страниц с подобным содержанием в социальных сетях. Ветераны, нуждающиеся в реабилитации, в основном жалуются на нервозность, быструю утомляемость, бессонницу.

Психиатр отметила, что ветераны должны обязательно обращаться к врачам-специалистам: «Мы стараемся как можно быстрее вывести их из этой ситуации». Джаббарова подчеркнула, что Отечественная война закончилась почти два года назад, однако обращения поступают по сей день, принято большое количество ветеранов.

«Мы будем продолжать делать все возможное для их реабилитации. Ветераны войны могут обращаться к нам за лечением и анонимно. Какая бы помощь ни потребовалась, мы сделаем все возможное», - сказала врач, добавив, что родственники также должны учитывать - ветераны уязвимы. Необходимо ограждать их от громкого и резкого шума, агрессивного отношения. Все могут быть агрессивными, но у ветеранов ситуация иная. Лечение поможет им вернуться к нормальной жизни, отметила врач.