Турция в топе самых «щедрых» стран мира

Турция осталась в топе глобального рейтинга стран, предоставляющих наибольший объем гуманитарной помощи в соотношении к ВВП, пишет Anadolu.

В 2021 году Турецкая Республика выделила на гуманитарную помощь $5,587 млрд, что поставило ее на второе место рейтинга. На первом - Соединенные Штаты, они выделили гуманитарную помощь на $9,768 млрд.

«Одной из наиболее важных особенностей, которая делает нас теми, кто мы есть, и отличает нас от других сообществ, является то, что чувство сотрудничества и солидарности всегда находится на пике. Если мы посмотрим на статистику, предоставленную международными организациями, Турция всегда была страной, которая жертвует наибольшую помощь с точки зрения своего валового национального продукта от прошлого до настоящего. И она ей останется», - прокомментировал новый рейтинг Изани Туран, генеральный директор турецкого фонда Diyanet.

Составители рейтинга указали, что больше всего Турция помогала Йемену, Сирии, Палестине, Афганистану, Эфиопии и Южному Судану. Страна много лет сохраняет свое место в топе стран, которые оказывают гуманитарную помощь.