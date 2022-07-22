Cостоялся 3-й Хакатон банка АВВ

Инновационный центр АВВ провел 3-й Хакатон банка АВВ совместно с Агентством инноваций и цифрового развития. Данное мероприятие, в котором приняли участие 67 команд, было организовано в рамках образовательной программы Technest, проводимой Министерством цифрового развития и транспорта.

Всего было подано 257 заявок, из которых 187 одобрили для получения прав на участие в марафоне идей. По итогам 3-й Инкубационной программы Инновационного центра АВВ отобрано 25 стартап-команд. Первый предварительный этап инкубационной программы стартует 1 августа 2022 года. По окончании первого этапа будут определены и награждены обладатели 1-го, 2- го и 3-го мест.

Основные направления 3-го Хакатона АВВ связаны с цифровым банкингом, развитием инфраструктуры безналичных платежей, оптимизацией переводов и интеграцией сервиса ƏDV geri al. Принять участие в конкурсе Хакатон-Стартап могут все, кто интересуется инновационными решениями в сфере цифрового бизнеса.

Основной целью ABB в организации данного хакатона является развитие традиций инноваций и IТ-экосистемы в Азербайджане.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.