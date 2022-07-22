Кремль пригрозил новыми «мерами давления» на западные СМИ в России

Россия в ответ на решение суда ЕС оставить в силе запрет RT France вещать в Евросоюзе будет принимать аналогичные меры давления на европейские СМИ. Об этом, как пишут российские СМИ, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль к такому судебному решению относится крайне негативно, так как это «наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе во Франции». «Этот процесс вызывает у нас и обеспокоенность, и сожаление. Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране, мы также не будем им давать работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет», - заявил Песков.

По его словам, «европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру». «Действительно, RT сейчас фактически заблокирована и не может работать в Европе, в подавляющем большинстве европейских государств, это плохо», - указал Песков.