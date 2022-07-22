Ученые создали жевательную резинку от коронавируса

Ученые из Соединенных Штатов создали жевательную резинку, которая улавливает частицы Covid-19 и нейтрализует их. Об этом сообщило агентство Reuters.

В экспериментальной жвачке содержится копия белка ACE2, которая является «ловушкой» для вируса. В ходе эксперимента вирусные частицы прикреплялись к «рецепторам» ACE2 в жевательной резинке, после чего вирусная нагрузка падала до неопределяемого уровня.

«Передача (вируса Covid-19 - ред.) через нос незначительна по сравнению с передачей через рот. Жевание жевательной резинки с белком ACE2 и проглатывание белка ACE2 должны свести к минимуму инфекцию, тем самым защитив пациентов с COVID-19 и предотвратить передачу», - сказал руководитель исследования доктор Генри Даниэлл из Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета.

Клинические испытания жевательной резинки еще продолжаются.