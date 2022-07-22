Израильтянам разрешили прилететь в Москву

Делегация из представителей ряда израильских министерств и юристов вылетит вечером 27 июля в Москву на переговоры о судьбе Еврейского агентства «Сохнут» на территории России, сообщает newsru.co.il.

Как сообщали израильские СМИ, решение об отправке делегации было принято еще на прошлой неделе, когда Министерство юстиции России объявило о том, что подало ходатайство о закрытии в России «Сохнута», однако до сих пор российская сторона отказывалась дать членам делегации въездные визы.

Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщала, что российские власти потребовали от «Сохнута» (еврейского агентства) прекратить деятельность в России. Издание отмечало, что «Сохнут» находится под следствием российских чиновников в течение последних трех лет, за это время тщательно изучалась информация и оборудование из их офисов. В письме, направленном еврейскому агентству, «Сохнут» получил список того, что Минюст России считает нарушениями закона, а также последствия этих нарушений. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут» серьезно повлияло бы на отношения двух стран. Кроме того, еще несколько еврейских организаций в России получили от Министерства юстиции письма с предупреждением, что их могут признать «иностранными агентами», а также то, что их деятельность на территории России может быть прекращена по решению суда.