США договариваются с Индией и Китаем

Администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы склонить их к участию в инициативе о введении потолка цены на российскую нефть, пишет Financial Times.

США опасаются, что без этого ограничения мировой рынок может столкнуться с опасным скачком цен на энергоресурсы. По словам источников издания среди американских чиновников, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, покупавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.

Как отмечает издание, США и Великобритания намерены присоединиться к запрету Евросоюза на страхование и обслуживание танкеров, перевозящих российскую нефть, который должен полностью вступить в силу в декабре. Такой шаг ограничит экспорт российской нефти, если страна не сможет найти достаточное количество танкеров, готовых осуществлять поставки без страховки, однако Штаты предупреждают, что снижение экспорта из России без введения потолка для цены на российскую нефть спровоцирует дефицит сырья на мировом рынке и скачок цен, который, в свою очередь, нивелирует потенциальные потери России от сокращения поставок нефти за рубеж.