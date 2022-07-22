Токаев: Казахстан нацелен на сотрудничество с Грузией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Нур-Султане премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. Наша задача – укреплять и развивать дальше наши дружественные отношения», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Грузии.

Они обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического и гуманитарного сотрудничества Казахстана и Грузии и сошлись во мнении, что странам необходимо объединять усилия.