Токаев: Казахстан нацелен на сотрудничество с Грузией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Нур-Султане премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
«Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. Наша задача – укреплять и развивать дальше наши дружественные отношения», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Грузии.
Они обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического и гуманитарного сотрудничества Казахстана и Грузии и сошлись во мнении, что странам необходимо объединять усилия.
Ираклий Гарибашвили поблагодарил казахстанского лидера за возможность встречи и вновь подтвердил заинтересованность его страны в укреплении контактов.
«У нас прекрасные отношения дружбы и многогранного сотрудничества. Я приехал с важным посылом – мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150%. Конечно, у нас большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу», - отметил премьер-министр Грузии.