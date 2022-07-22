Путин наградил Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона.

"По представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обязуется и далее самоотверженно служить во благо республики. "Для меня самая огромная честь получить награду от президента России. Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию нашего региона! Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины - России", - отметил Кадыров.