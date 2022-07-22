Берлин продаст Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

Берлин одобрил продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом пишет SPIEGEL со ссылкой на представителя KMW.

Представитель компании-производителя KMW оценил бюджет на 100 самоходных гаубиц в 1,7 миллиарда евро. Этот объем превышает предыдущие поставки оружия в Украину на общую сумму около 600 миллионов евро.

Пока неясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство ста Panzerhaubitze 2000 займет несколько лет. За последние несколько недель Германия уже поставила Украине несколько систем Panzerhaubitze 2000 со складов немецкой армии.