Премьера спектакля по пьесе Чехова прошла в Центре инклюзивного развития и творчества DOST

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения рассказали, что в мероприятии приняли участие чиновники, депутаты, деятели культуры, представители институтов гражданского общества. Перед выступлением участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в центре, его учебном и творческом отделах.

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST состоялась премьера спектакля «Предложение» по одноименной пьесе известного русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова.

События в произведении вращаются вокруг трех героев. Идея, которую творческая группа хочет донести до зрителей, проста: когда нет искренности в общении и желания понять другого, на первый план выходит эго, таким образом нарушается тонкое общение и дружба между людьми.

Режиссер-постановщик спектакля - педагог Центра по сценическому мастерству Абдулгани Алиев, композитор - Вюгар Джамалзаде, хореограф - народный артист Руфат Халилзаде, балетмейстер - Фарид Мехтиев.

В инклюзивном спектакле выступили лица с ограниченными физическими возможностями, прошедшие обучение в Центре, а также профессиональные актеры и танцоры. Режиссер-постановщик спектакля перенес свое авторское видение в сценическую работу. Танцевальные номера, которые он добавил в спектакль, внесли разнообразие в произведение.

Для спектакля была написана специальная музыка, которую исполнили подопечные Центра. Воспитанники курсов по пошиву одежды Центра создали сценическую одежду. Для 55-минутного спектакля были также подготовлены специальные декорации.