МЧС обратилось к родителям

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению по поводу безопасности детей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на горячую линию министерства «112» поступает информация о том, что оставшиеся без присмотра родителей дети оказываются в опасной ситуации. Во всех случаях детей благодаря оперативному вмешательству спасают соответствующие силы МЧС.

В сообщении отмечается, что проведенный в связи с подобными событиями анализ показывает, что отсутствие контроля за детьми приводит к возникновению ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.

С учетом вышесказанного МЧС призывает родителей быть внимательными к своим детям, не оставлять их одних без присмотра.