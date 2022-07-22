Болгарии грозят досрочные выборы

В среду Социалистическая партия Болгарии отказалась предложить новое коалиционное правительство после того, как не смогла набрать большинство в парламенте. Теперь стране грозят досрочные выборы, пишет Reuters.

Социалисты последний раз попытались сформировать правительство после того, как коалиционное правительство премьер-министра Кирила Петкова было отправлено в отставку.

Ожидается, что президент Румен Радев получит мандат на формирование правительства, после чего объявит о досрочных выборах в октябре.

Нынешний политический тупик ставит под угрозу присоединение Болгарии к еврозоне в 2024 году и доступ к денежной помощи Евросоюза.