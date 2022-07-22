Словения готовит новый пакет военной помощи для Украины

«Словения готовит для Украины новый пакет военной помощи, в котором будет прислушиваться к потребностям украинской армии». Об этом заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон в ходе брифинга.

Она подтвердила, что Украина обращалась к Словении с просьбой оказать военную помощь, и новое правительство рассмотрит запрос в ближайшие дни.

«Мы готовим новый пакет помощи Украине, он будет обсуждаться буквально в течение следующих нескольких дней. Но я заверила министра Кулебу, что Словения будет оказывать военную помощь Украине и будет прислушиваться ко всем потребностям», - сказала Файон.