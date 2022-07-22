Россия не будет конкурировать с ЕС в Карабахе

«Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания». Об этом заявил в среду на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

По его словам, в своей работе на региональном направлении Россия продвигает исключительно созидательную повестку и ни с кем не собирается конкурировать.

«У нас конструктивные цели», — отметил он.

Касаясь вопроса нормализации отношений между Баку и Ереваном, Нечаев отметил, что Москва не раз отмечала, что соответствующие усилия должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Москва не возражает против подключения внерегиональных игроков, если они действуют в русле упомянутых договоренностей и способствуют их реализации. Главное - не допускать дублирования и подковерных игр с целью кого-то ослабить или вставить палки в колеса. К сожалению, с подобной тактикой нам приходилось неоднократно сталкиваться», — добавил Нечаев.