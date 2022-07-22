Байден выздоровел от коронавируса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прекратит соблюдать строгие меры изоляции после того, как результаты его теста на коронавирус дали отрицательный результат, сообщает Reuters со ссылкой на врача главы Белого дома.

По словам доктора Кевина О'Коннора, отрицательный результат на COVID-19 был получен во вторник (26 июля) вечером и в среду (27 июля) утром.

Он добавил, что лихорадка у политика прошла, и остальные симптомы практически полностью исчезли. Ранее у американского президента наблюдались легкие симптомы. Врач подчеркнул, что Байден продолжит носить маску в течение 10 полных дней при личных встречах.