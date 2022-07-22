Против российского оппозиционера завели новое уголовное дело

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении общественного деятеля и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы по факту организации деятельности нежелательной в России организации. Об этом российским СМИ сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По его словам, обвинение его подзащитному по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено.

«Мы уверены в невиновности Кара-Мурзы, но сформировать позицию по новому делу не можем, так как еще не видели его материалов», - отметил адвокат, добавив, что по новой статье его подзащитному грозит до четырех лет колонии.

Напомним, в пятницу, 22 апреля, Владимир Кара-Мурза был доставлен в Главное следственное управление СК России. Уголовное дело против него возбуждено по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).