Страны «Большой семерки» хотят установить потолок цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России, передает Reuters со ссылкой на неназванного представителя объединения.

«Цель - подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», - заявил источник.

Кроме того, страны G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен.