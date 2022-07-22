Глава сепаратистской «ДНР» приехал в Беларусь и сказал: Пора «освободить» Киев
Глава непризнанной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин приехал в Брест, сообщают белорусские СМИ.
Отмечается, что вместе с Пушилиным присутствовали секретарь генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак, посол России в Беларуси Борис Грызлов и целая делегация так называемой «ДНР».
Пушилин в своем телеграм-канале написал пост, посвященный посещению Бреста, где заявил, что «сегодня пора снова освобождать российские города, основанные русскими людьми» и перечислил среди них Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и Луцк.