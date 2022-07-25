Ульвия Худиева, собкор 19:29

В результате введения в Азербайджане системы обязательного медицинского страхования, отечественная система здравоохранения вступила в качественно новый этап. Отныне даже малообеспеченные граждане страны могут бесплатно делать дорогостоящие хирургические операции. Как врачи спасли Мадатову, Бахтиярова и Абишову «Мне 68 лет. Боялась, что в таком возрасте буду от кого-то зависеть, стану обузой для близких. Слава богу, после операции боль уменьшилась, и я уже хожу без посторонней помощи», - рассказала haqqin.az бакинка Садагат Мадатова. По словам женщины, в последние пять-шесть лет она с трудом вставала, а обезболивающие уколы уже не помогали. В качестве решения проблемы с ногами лечащий врач посоветовал пациентке эндопротезирование. «Вначале я пришла в полную растерянность, - поделилась с нами Садагат. – Ведь это очень дорогая операция, таких денег у меня просто не было. Но на помощь пришло обязательное медицинское страхование. 29 марта мне бесплатно сделали операцию. Так что, обезболивающие мне больше не нужны, я вновь могу ходить без посторонней помощи».

Рахман Бахтияров, родом из Кельбаджара, был участником Первой карабахской войны и получил ранение в 1994 году. Хотя лечился он много лет, состояние становилось все хуже. Врачи сказали Рахману, что причина болей - повреждение левого тазобедренного сустава, которое обострилось из-за отсутствия своевременного лечения и перешло в завершающую стадию. Ветерану войны диагностировали артроз левого тазобедренного сустава и за счет системы ОМС произвели замену суставной поверхности бедренной кости. По словам Рахмана, перед операцией он не мог без обезболивающих пройти и пяти метров. Сейчас в буквальном смысле ставший на ноги Рахман Бахтияров готовится к поездке в Кельбаджар, на родину предков, которую не видел 30 лет. Гюльнара Абишова работала медсестрой в одной из частных клиник. Став матерью в 40 лет, она получила травму во время родов. Несколько лет передвигаться ей помогали обезболивающие, но постепенно ходить становилось все тяжелее. Врачи клиники, в которой работала Гюльнара, с самого начала диагностировали повреждение суставов и рекомендовали женщине эндопротезирование. Супруг Абишовой - простой рабочий на стройке, позволить себе дорогостоящую операцию семья не могла, а потому Гюльнара четырнадцать лет была вынуждена жить на обезболивающих уколах. Сегодня она восстановила свое здоровье благодаря обязательному медицинскому страхованию. 1200 операций за год Хирургия в области травматологии и ортопедии стремительно развивается, ставя на ноги людей с хроническими заболеваниями суставов. В Азербайджане операции по замене суставов практикуются уже много лет, они помогают людям с, казалось бы, неизлечимой болезнью суставов избежать инвалидности. Отрадно, что отныне такие операции стали доступны всем нуждающимся независимо от их финансового состояния и социального статуса, так как с 2020 года эндопротезирование было включено в список 2550 медицинских услуг, бесплатно предоставляемых гражданам Агентством обязательного медицинского страхования. Таким образом, у пациентов, которые годами не могли ходить, появился шанс вернуться к полноценной жизни. И сегодня им уже пользуются сотни больных. Следует понимать, что операции, в ходе которых поврежденный сустав заменяют искусственным, не могут быть выполнены в государственных учреждениях, поскольку требуют специального медицинского оборудования и расходных материалов, а потому проводятся в соответствующих медицинских центрах, с которыми у Агентства заключен договор.

В рамках услуг пациент ничего не платит за предоперационное обследование и консультацию врача, за анестезию, реанимацию и госпитализацию, лабораторные и инструментальные исследования, назначенные при госпитализации, а также за эндопротез. Лекарства, используемые во время операции, также входят в стоимость медицинских услуг. Кроме того, при необходимости некоторым пациентам для снятия слабости и напряжения в определенных сухожилиях и мышцах назначают физиотерапевтические процедуры до и после операции. Согласно Страховому Пакету, количество операций по эндопротезированию в течение календарного года, гарантируемых в рамках обязательного медицинского страхования, установлено в пределах 1200. По данным ведомства, в 2021 году операции по эндопротезированию были сделаны тремстам пациентам старше 18 лет, а в январе-мае 2022 года были прооперированы уже 557 пациентов. Важно учесть, что больным до 18 лет, у которых зоны роста еще не полностью зафиксированы, эту операцию не проводят, чтобы не нанести урон их физическому развитию в будущем. Чем позже операция, тем лучше для пациента По словам Джафара Насирли, заведующего кафедрой травматологии Азербайджанского медицинского университета и профессионального ортопеда-травматолога, в последние годы число людей, страдающих заболеваниями суставов, растет день ото дня. И на то есть объективные причины.

«К примеру, если не вылечить вовремя врожденное растяжение связок, то сустав впоследствии деформируется, больной начинает хромать и через определенный промежуток времени испытывает уже проблемы с ходьбой, - говорит Джафар Насирли. - В результате, помочь в таких случаях может только операция по эндопротезированию». По словам врача, довольно часто к эндопротезированию прибегают, как к единственной возможности, позволяющей восстановить функцию ограниченного сустава и снять боль. Тем не менее, эта операция не может быть применена к каждому больному. «Необходимо учитывать вес и возраст пациента, - утверждает эксперт. – Мы придаем большое внимание информированности пациента, который должен понимать, что важна не только операция, но и послеоперационный период восстановления, когда больной должен в точности следовать предписаниям врачей». По словам Джафара Насирли, прежде чем рекомендовать пациенту операцию, врачи учитывают определенные нюансы. Например, при осмотре больного они анализируют интенсивность болей, количество обезболивающих препаратов, которые в течение дня принимает пациент, расстояние, которое он может преодолеть, длительность воздействия обезболивающих. Все это данные досконально изучаются.