Главный тренер «Нефтчи» перед игрой с киприотами: «Я не даю пустых обещаний»

«Я и до первой игры говорил, что легко не будет, - говорит румынский специалист. - Сейчас мы знаем соперника лучше, чем неделю назад. В первом тайме той игры у «Ариса» был шанс, когда они попали в штангу. И у нас был момент в первом тайме. Там еще и пенальти был в нашу пользу, но судья его не назначил. Помимо этого, был эпизод, когда игрок соперников должен был получить вторую желтую карточку и покинуть поле.

Я верю в свою команду. Верю, что мы покажем хорошую игру и добьемся нужного результата. В первой игре мы проиграли. Проанализировали этот матч. Завтра у нас единственная цель – выйти и показать, что первая игра была случайностью. К «Арису» относимся с большим уважением. Но завтра сделаем все, чтобы изменить ход противостояния. Постараемся победить для нас и наших фанатов.

Я здесь не для того, чтобы говорить против «Ариса». Я здесь, чтобы только высказывать свое мнение. Хочу послать месседж фанатам «Нефтчи», что завтра мы будем биться до конца. Мы стараемся построить команду. Я должен подать сигнал моим игрокам, и они должны завтра его принять. Нам терять нечего.

Во втором тайме первой игры мы «заснули» на поле. Пропустили два гола. Если честно, должны были пропустить и третий. Если бы счет стал 0:3, то нам было бы сложно отыграться. Я стараюсь правильно все объяснить игрокам. Завтра наша задача – хорошо сыграть и добиться результата.

Я не могу сейчас сказать, что завтра мы забьем пять голов. Но мы все сделаем, чтобы добиться нужного нам счета.

Стартовый состав? Конечно же, я определился со стартовым составом. Завтра вы все увидите. Заранее я не могу сказать, кто выйдет на поле с первых минут. Уверен, что все, кто выйдут в старте, завтра выйдут на поле с иным настроением, чем неделю назад. Надеюсь, завтра вместе с нашими фанатами мы отпразднуем победу.

Могу ли я пообещать, что завтра мы выиграем и пройдем дальше? Говорить легко. И обещания давать тоже. А вот сдерживать их сложнее. Я не из тех, кто дает пустые обещания. Завтра мы сделаем все, чтобы победить. Об этом я могу сказать с уверенностью.

Наши трансферы? Конечно, все наши трансферы были согласованы с руководством, менеджментом… Думаю, мы сделали правильный выбор. И эти игроки принесут пользу «Нефтчи».

Эмин Махмудов сказал следующее:

«Должны завтра сыграть с большим желанием, чем в первой игре. Чтобы пройти дальше, надо сыграть лучше по сравнению с матчем недельной давности.

Нам нужно побеждать. Хорошо, что «Арис» не забил нам в конце первого матча. С 0:2 можно отыграться. Постараемся это сделать.

У нас есть новые футболисты. Мы постепенно узнаем друг друга. С новыми игроками нужно притереться. Но сейчас нам нужен результат в предстоящем матче. Все понимают, что эта игра значит для команды. Настрой запредельный. Хотим завтра выиграть».