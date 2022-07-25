«Президент России Владимир Путин не встретится с членами делегации Израиля по урегулированию ситуации вокруг работы Еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин не планирует контактов с представителями израильской правительственной делегации по вопросу урегулирования ситуации вокруг работы Еврейского агентства «Сохнут» в России.

Ранее сообщалось, что Израиль направил в Москву правительственную делегацию, задачей которой является попытка урегулирования ситуации вокруг работы Еврейского агентства «Сохнут». Ситуация с агентством «Сохнут», занимающимся в России образовательной деятельностью, произошла после просьбы Минюста России ликвидировать его.

Беседа по иску назначена на 28 июля. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что закрытие офисов агентства станет серьезным событием и окажет влияние на дальнейшие отношения Израиля и России. Он добавил, что Израиль примет ряд политических мер в отношении России.