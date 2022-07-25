Для предотвращения случаев, направленных на нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод граждан, лица, допустившие такие действия, были приглашены в Генпрокуратуру, и в отношении них были приняты меры.

«В последние дни некоторыми пользователями социальных медиа тиражируется ложная информация с целью подрыва репутации азербайджанской армии, создания искусственного ажиотажа среди граждан, а также подрыва работы, проводимой в направлении укрепления обороноспособности государства». Об этом, как сообщает haqqin.az, говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Пользователи социальных сетей, журналисты - руководитель сайта jamaz.info Фикрет Ибишбейли, руководитель сайта miq.az Агиль Алышов, житель города Ширван Эльчин Исмаил, житель Ленкоранского района Али Джаббарлы и жительница Хачмазского района Нурана Фаталиева были предупреждены о недопустимости подобных негативных действий в будущем в соответствии со статьей 22 Закона «О прокуратуре».

Кроме того, в связи с размещением на принадлежащей ему странице в социальной сети Facebook информации, запрещенной законом, в отношении гражданина Тофика Шахмурадова возбуждено уголовное дело по статье 388-1.1.1 (Размещение информации, запрещенной к распространению в информационном ресурсе интернета или информационно-телекоммуникационной сети, а также предотвращение размещения такой информации) Кодекса об административных правонарушениях. Дело направлено в Низаминский районный суд. Решением суда Тофику Шахмурадову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 месяц.

Генеральная прокуратура Азербайджана, обращаясь к субъектам медиа и пользователям социальных сетей, заявляет, что распространение непроверенной информации без проведения каких-либо разъяснений с государственными структурами является недопустимым и влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

В отношении лиц, допустивших негативные ситуации, будут приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.