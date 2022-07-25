МИД Германии: немецкие танки – худшие в Европе

«В Германии устарела часть запасов ее армии, в том числе танков». Об этом в интервью Радио Свобода заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Берлин думал и верил в то, что люди будут жить в мире в Европе.

«И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону, об этом можно много говорить, но это факт и это реальность. И поэтому нам труднее поставлять из собственных запасов, потому что там техника 50-летней давности: мы думали, например, больше никогда не будем использовать танки», - отметила министр.