МИД Германии: немецкие танки – худшие в Европе
«В Германии устарела часть запасов ее армии, в том числе танков». Об этом в интервью Радио Свобода заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По ее словам, Берлин думал и верил в то, что люди будут жить в мире в Европе.
«И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону, об этом можно много говорить, но это факт и это реальность. И поэтому нам труднее поставлять из собственных запасов, потому что там техника 50-летней давности: мы думали, например, больше никогда не будем использовать танки», - отметила министр.
Она добавила, что немецкие военные танки - самые плохие, которые вы можете себе представить в Европе.
«Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, какие должны быть, за исключением некоторых частей противовоздушной обороны, о чем я сказала, поэтому мы не можем поставлять все из наших собственных запасов. Поэтому такая ситуация», - сказала Бербок.