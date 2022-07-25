Эрдоган планирует балканский визит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Балканы в начале сентября, передает агентство Tanjug со ссылкой на кабинет президента Сербии.

По данным агентства, Эрдоган посетит Сербию, Боснию и Герцеговину, а также другие страны региона в начале сентября.

В середине июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу находился в Белграде с визитом, во время которого провел переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем и договорился о скором визите в Сербию Эрдогана, дата которого обсуждалась.