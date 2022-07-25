Юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу одержала третью подряд победу на чемпионате Европы в дивизионе «С», который проходит в Сан-Марино.

Стоит сказать, что на трибунах нашу команду активно поддерживали азербайджанские болельщики.

Сегодня команда Тахира Бахшиева и Анара Сарыева обыграла сборную Армении – 76:65.

Напомним, в первых двух играх наша сборная взяла верх над Люксембургом (75:71) и Гибралтаром (115:60).

Азербайджан лидирует в группе «В» и завтра в заключительном матче предварительной стадии сыграет с Молдовой.

Турнирное положение: Азербайджан – 6 очков (3 матча), Люксембург – 5 (3), Молдова – 5 (3), Армения – 4 (3), Гибралтар – 4 (4).

По две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфинал.