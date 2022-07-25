Будущее Украины сильно отличается от того, каким его видят в Киеве. Об этом порассуждал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В качестве иллюстрации своего тезиса Медведев прикрепил к записи две картинки, на которых изображены карты Украины — по версии Киева и по версии Запада.

На первом изображении Украина включает территории Крыма и Донецкой, и Луганской областей. На втором изображении от Украины осталась лишь Киевская область, прочие вошли в состав России, Венгрии, Румынии и Польши.