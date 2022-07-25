Абдулла Шахид признал «геноцид армян», а потом удалил запись

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, находящийся в Армении с рабочим визитом, посетил мемориал «геноцида армян».

Затем Шахид сделал запись по итогам посещения мемориального комплекса «Цицернакаберд» – но оставил ее ненадолго.

«Возложил венок к Мемориалу жертвам «геноцида армян». Особая благодарность директору Музея-института армян Арутюну Марутяну и Асмик Мартиросян за экскурсию по Музею», - написал Шахид, однако удалил публикацию через пару часов.

Отметим, что Абдулла Шахид занимает пост председателя Генассамблеи ООН с 2021 года. Он также с 2008 по 2014 годы являлся спикером парламента Мальдивской Республики, а с 2018 года возглавляет Министерство иностранных дел этой страны.